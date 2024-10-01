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Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
В зоне специальной военной операции российские средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T13:24
2024-10-01T13:24
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
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ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции российские средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.Силами авиации, расчетов БПЛА, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 128 районах.Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили также в Минобороны.Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября российские военнослужащие уничтожили украинский воинский эшелон в месте его разгрузки. Кроме того, был поражен арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars
Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS

Российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS

13:24 01.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции российские средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.

Силами авиации, расчетов БПЛА, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 128 районах.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили также в Минобороны.
Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября российские военнослужащие уничтожили украинский воинский эшелон в месте его разгрузки. Кроме того, был поражен арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракеты ATACMSHIMARS
 
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