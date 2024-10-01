https://crimea.ria.ru/20241001/rossiyskaya-pvo-otrazila-udar-raket-atacms-i-snaryadov-himars-1140769836.html

Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS

Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS

В зоне специальной военной операции российские средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

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himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции российские средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.Силами авиации, расчетов БПЛА, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 128 районах.Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили также в Минобороны.Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября российские военнослужащие уничтожили украинский воинский эшелон в месте его разгрузки. Кроме того, был поражен арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars