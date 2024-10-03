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113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T07:19
2024-10-03T07:35
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.На прошлой неделе силы российской ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами России и над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России

113 украинских беспилотников ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России

07:19 03.10.2024 (обновлено: 07:35 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БпЛА – над территорией Белгородской, 25 БпЛА – над территорией Воронежской, 14 БпЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе силы российской ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами России и над акваторией Азовского моря.
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Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
1 октября, 13:24
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Министерство обороны РФНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВооруженные силы России
 
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