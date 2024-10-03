https://crimea.ria.ru/20241003/113-ukrainskikh-dronov-perekhvacheny-za-noch-nad-chetyrmya-regionami-rossii-1140813119.html

113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России

113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2024

113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России

Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T07:19

2024-10-03T07:19

2024-10-03T07:35

министерство обороны рф

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.На прошлой неделе силы российской ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами России и над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241001/rossiyskaya-pvo-otrazila-udar-raket-atacms-i-snaryadov-himars-1140769836.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии