https://crimea.ria.ru/20241003/113-ukrainskikh-dronov-perekhvacheny-za-noch-nad-chetyrmya-regionami-rossii-1140813119.html
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T07:19
2024-10-03T07:19
2024-10-03T07:35
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над четырьмя российскими регионами в ночь на четверг ликвидированы 113 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.На прошлой неделе силы российской ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами России и над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии
113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
113 украинских беспилотников ликвидированы за ночь над четырьмя регионами России
07:19 03.10.2024 (обновлено: 07:35 03.10.2024)