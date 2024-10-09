https://crimea.ria.ru/20241009/raketnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1140930602.html

Ракетная тревога была объявлена в Севастополе

Ракетная тревога была объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Ракетная тревога была объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T00:55

2024-10-09T00:55

2024-10-09T01:02

севастополь

срочные новости крыма

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:92:1086:704_1920x0_80_0_0_ccb0b2e413aad3480c3b308e13de4040.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Сингал ракетной опасности был отменен в 00.58 мск.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, срочные новости крыма, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым