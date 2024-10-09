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Ракетная тревога была объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Ракетная тревога была объявлена в Севастополе
Ракетная тревога была объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Ракетная тревога была объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T00:55
2024-10-09T01:02
севастополь
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михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Сингал ракетной опасности был отменен в 00.58 мск.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, срочные новости крыма, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
Ракетная тревога была объявлена в Севастополе

Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе

00:55 09.10.2024 (обновлено: 01:02 09.10.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
Сингал ракетной опасности был отменен в 00.58 мск.
Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
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