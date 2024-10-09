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13 беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
13 беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 09.10.2024
13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T07:17
2024-10-09T07:35
пво
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
министерство обороны рф
краснодарский край
кубань
ростовская область
курская область
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.Силы противовоздушной обороны пресекли бесплотную атаку на Юг страны– Ростовскую область и Кубань, а также на приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотник был сбит в селе Шабельское. При падении обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба.В Ростовской области в результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен.Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба раненыДва дрона сбиты над Черным моремКрымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин
азовское море
краснодарский край
кубань
ростовская область
курская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, краснодарский край, кубань, ростовская область, курская область, белгородская область, новости
13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

47 дронов сбиты над Азовским морем и пятью регионами России

07:17 09.10.2024 (обновлено: 07:35 09.10.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Силы противовоздушной обороны пресекли бесплотную атаку на Юг страны– Ростовскую область и Кубань, а также на приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области.
"24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять уничтожены над Белгородской, по два дрона – в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотник был сбит в селе Шабельское. При падении обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба.
В Ростовской области в результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен.
Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.
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