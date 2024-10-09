https://crimea.ria.ru/20241009/13-bespilotnikov-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1140946745.html

13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

13 беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 09.10.2024

13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T07:17

2024-10-09T07:17

2024-10-09T07:35

пво

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

министерство обороны рф

краснодарский край

кубань

ростовская область

курская область

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7215858e6a7c9c501cf0bd40548dfbee.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.Силы противовоздушной обороны пресекли бесплотную атаку на Юг страны– Ростовскую область и Кубань, а также на приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотник был сбит в селе Шабельское. При падении обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба.В Ростовской области в результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен.Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба раненыДва дрона сбиты над Черным моремКрымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин

азовское море

краснодарский край

кубань

ростовская область

курская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, краснодарский край, кубань, ростовская область, курская область, белгородская область, новости