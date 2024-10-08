https://crimea.ria.ru/20241008/dron-kamikadze-atakoval-mashinu-s-semeynoy-paroy-v-shebekino---oba-raneny-1140922247.html

Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены

Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены

Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T11:13

2024-10-08T11:13

2024-10-08T11:13

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140922126_0:413:786:855_1920x0_80_0_0_0251593c8acda690e28ceeca90e1af56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен объект торговли. Сейчас местные власти уточняют информацию о последствиях, на месте происшествий работают оперативные службы.6 октября в Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание, мирная жительница получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости