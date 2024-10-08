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Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T11:13
2024-10-08T11:13
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен объект торговли. Сейчас местные власти уточняют информацию о последствиях, на месте происшествий работают оперативные службы.6 октября в Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание, мирная жительница получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
белгородская область
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены

Семейная пара ранена в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино - Гладков

11:13 08.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ городе Шебекино дрон атаковал "ГАЗель". Ранены два человека
В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Ранены два человека
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон атаковал "ГАЗель". Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями бригадами скорой помощи доставляются в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем ТГ-канале, отметив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен объект торговли. Сейчас местные власти уточняют информацию о последствиях, на месте происшествий работают оперативные службы.
6 октября в Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание, мирная жительница получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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