https://crimea.ria.ru/20241008/dron-kamikadze-atakoval-mashinu-s-semeynoy-paroy-v-shebekino---oba-raneny-1140922247.html
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T11:13
2024-10-08T11:13
2024-10-08T11:13
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Супружеская пара получила ранения в результате атаки украинских дронов в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки дрона-камикадзе уничтожен объект торговли. Сейчас местные власти уточняют информацию о последствиях, на месте происшествий работают оперативные службы.6 октября в Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание, мирная жительница получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
Семейная пара ранена в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино - Гладков