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ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 02.10.2024
ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
Четверо мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T11:26
2024-10-02T11:26
2024-10-02T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР. Об этом сообщают местные власти.Дроны ВСУ атаковали села под БелгородомТак, ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района под Белгородом. В результате ранения получили два мирных жителя."Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу", – написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, утром в среду в Белгородском районе в селе Черемошное противник атаковал грузовой автомобиль, водитель получил множественные ранения."Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу", – сообщил Гладков, уточнив, что позже пациента переведут в белгородскую горбольницу №2.Горловка под ударом врагаМирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка была ранена в результате обстрела украинскими войсками. Об этом в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", – написал он в своем Telegram-канале.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, здесь расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Накануне под удар украинский артиллерии в селе Тишанка Волоконовского района попал православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны.В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублейВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), белгородская область, вячеслав гладков, иван приходько, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
Четыре человека ранены из-за ударов украинских боевиков по Белгородской области и ДНР
11:26 02.10.2024 (обновлено: 11:30 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР. Об этом сообщают местные власти.
Дроны ВСУ атаковали села под Белгородом
Так, ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района под Белгородом. В результате ранения получили два мирных жителя.
"Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу", – написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, утром в среду в Белгородском районе в селе Черемошное противник атаковал грузовой автомобиль, водитель получил множественные ранения.
"Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу", – сообщил Гладков, уточнив, что позже пациента переведут в белгородскую горбольницу №2.
Горловка под ударом врага
Мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка была ранена в результате обстрела украинскими войсками. Об этом в среду сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, здесь расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Накануне под удар украинский артиллерии
в селе Тишанка Волоконовского района попал православный храм и братская могила времен Великой Отечественной войны.
В понедельник ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего один человек погиб
и еще один мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.
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