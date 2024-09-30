https://crimea.ria.ru/20240930/vsu-obstrelyali-kassetami-donbass-pogib-podrostok-i-vosem-chelovek-raneny-1140759742.html
ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены - РИА Новости Крым, 30.09.2024
ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
В Донецке и Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб ребенок, ранены восемь мирных жителей, в том числе дети, сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T21:52
2024-09-30T21:52
2024-09-30T21:55
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Донецке и Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб ребенок, ранены восемь мирных жителей, в том числе дети, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, две женщины ранены в Петровском районе Донецка. В Никитовском районе Горловки поврежден жилой дом. Всего украинские боевики совершили за сутки 25 вооруженных атак на мирные населенные пункты Донбасса, выпустили порядка 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава региона.Глава администрации Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал о пяти раненых мирных жителях в Калининском районе Горловки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
Подросток погиб и восемь человек ранены при обстреле ВСУ Донецка и Горловки – Пушилин
21:52 30.09.2024 (обновлено: 21:55 30.09.2024)