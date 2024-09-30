https://crimea.ria.ru/20240930/pyat-chelovek-raneny-v-gorlovke-pri-udare-vsu-1140757854.html

Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ

Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ

В Калининском районе Горловки пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T19:59

2024-09-30T19:59

2024-09-30T20:01

горловка

донецкая народная республика (днр)

иван приходько

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Калининском районе Горловки пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.Он также уточнил, что в жилом массиве выявлены украинские суббоеприпасы типа "колокольчик", они разбросаны по улице. В этой связи мэр попросил их не трогать и не поднимать, поскольку это несет смертельную опасность.Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский. Еще один мирный житель ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиковШесть сотрудников МЧС пострадали от удара ВСУ в ДонецкеТри мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу