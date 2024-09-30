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Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ
Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ
В Калининском районе Горловки пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T19:59
2024-09-30T20:01
горловка
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Калининском районе Горловки пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.Он также уточнил, что в жилом массиве выявлены украинские суббоеприпасы типа "колокольчик", они разбросаны по улице. В этой связи мэр попросил их не трогать и не поднимать, поскольку это несет смертельную опасность.Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский. Еще один мирный житель ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиковШесть сотрудников МЧС пострадали от удара ВСУ в ДонецкеТри мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу
горловка
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ

Пять человек ранены в Горловке при ударе со стороны ВСУ

19:59 30.09.2024 (обновлено: 20:01 30.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Калининском районе Горловки пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела жилмассива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки", – написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в жилом массиве выявлены украинские суббоеприпасы типа "колокольчик", они разбросаны по улице. В этой связи мэр попросил их не трогать и не поднимать, поскольку это несет смертельную опасность.
Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский. Еще один мирный житель ранен.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Иван ПриходькоНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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