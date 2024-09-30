https://crimea.ria.ru/20240930/vsu-atakovali-poselok-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-ranenyy-1140736711.html

ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый

ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 30.09.2024

ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый

Один человек погиб и один ранен в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T06:42

2024-09-30T06:42

2024-09-30T06:48

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также ранения получил мирный житель, у него ожоги предплечья и голеней. Бригада скорой помощи оказала мужчине медицинскую помощь на месте.По данным Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили несколько воздушных целей. В светлое время суток начнется подомовой обход, чтобы уточнить последствия атаки.За предыдущие сутки восемь мирных жителей ранены и один погиб в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу