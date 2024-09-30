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ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый
ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 30.09.2024
ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый
Один человек погиб и один ранен в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T06:42
2024-09-30T06:48
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также ранения получил мирный житель, у него ожоги предплечья и голеней. Бригада скорой помощи оказала мужчине медицинскую помощь на месте.По данным Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили несколько воздушных целей. В светлое время суток начнется подомовой обход, чтобы уточнить последствия атаки.За предыдущие сутки восемь мирных жителей ранены и один погиб в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый

Один человек погиб и один ранен в результате атаки БПЛА на поселок в Белгородской области

06:42 30.09.2024 (обновлено: 06:48 30.09.2024)
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в результате беспилотных атак со стороны ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также ранения получил мирный житель, у него ожоги предплечья и голеней. Бригада скорой помощи оказала мужчине медицинскую помощь на месте.
По данным Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили несколько воздушных целей. В светлое время суток начнется подомовой обход, чтобы уточнить последствия атаки.
За предыдущие сутки восемь мирных жителей ранены и один погиб в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.
Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУ
 
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