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4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет
4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет - РИА Новости Крым, 16.09.2024
4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет
Количество раненых мирных жителей при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10, среди пострадавших 4-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T21:01
2024-09-16T21:04
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Количество раненых мирных жителей при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10, среди пострадавших 4-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах. Сообщалось о восьми раненых в результате атаки.Кроме того, к медикам обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки, добавил губернатор.В Белгороде повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и 5 торговых объектов. В Белгородском районе- 33 квартиры в 4 МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме", - перечислил он последствия удара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населенияЧисло раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человекРебенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет

Число раненых при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10 - Гладков

21:01 16.09.2024 (обновлено: 21:04 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Количество раненых мирных жителей при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10, среди пострадавших 4-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах. Сообщалось о восьми раненых в результате атаки.
"Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, к медикам обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки, добавил губернатор.
В Белгороде повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и 5 торговых объектов. В Белгородском районе- 33 квартиры в 4 МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме", - перечислил он последствия удара.
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