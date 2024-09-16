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4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет

4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет - РИА Новости Крым, 16.09.2024

4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет

Количество раненых мирных жителей при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10, среди пострадавших 4-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T21:01

2024-09-16T21:01

2024-09-16T21:04

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Количество раненых мирных жителей при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 10, среди пострадавших 4-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах. Сообщалось о восьми раненых в результате атаки.Кроме того, к медикам обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки, добавил губернатор.В Белгороде повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и 5 торговых объектов. В Белгородском районе- 33 квартиры в 4 МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме", - перечислил он последствия удара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населенияЧисло раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человекРебенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости