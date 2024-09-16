https://crimea.ria.ru/20240916/v-prigraniche-kurskoy-oblasti-nachalas-obyazatelnaya-evakuatsiya-naseleniya-1140381988.html

В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения

В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения

В Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов из двух районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T15:24

2024-09-16T15:24

2024-09-16T15:33

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

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СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов из двух районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Координировать процесс выезда местных жителей будут силовики, местные власти и дружинники, уточнил он. Смирнов попросил жителей следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Глава региона Смирнов ранее сообщал о том, что жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей.За последние сутки ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России в Курской области, противник потерял более 350 военнослужащих, сообщали в Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 800 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потериАрмия России освободила в Курской области Успеновку и БоркиВ Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов