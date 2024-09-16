В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения
Обязательная эвакуация жителей началась в приграничной зоне Курской области - губернатор
15:24 16.09.2024 (обновлено: 15:33 16.09.2024)
© ТГ-канал Алексей Смирнов Курске началась установка железобетонных укрытий
© ТГ-канал Алексей Смирнов
СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов из двух районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Координировать процесс выезда местных жителей будут силовики, местные власти и дружинники, уточнил он. Смирнов попросил жителей следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Глава региона Смирнов ранее сообщал о том, что жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей.
За последние сутки ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России в Курской области, противник потерял более 350 военнослужащих, сообщали в Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 800 военнослужащих.
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