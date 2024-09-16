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Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потери

Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потери - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потери

Три попытки ВСУ прорваться через границу России отражены в Курской области, противник потерял более 350 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T12:43

2024-09-16T12:43

2024-09-16T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Три попытки ВСУ прорваться через границу России отражены в Курской области, противник потерял более 350 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов: Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский. Также за прошедшие сутки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины.При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье. Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины.Кроме того, в лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории, добавили в оборонном ведомстве.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области в районах населенных пунктов Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка.За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей.Также российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, тринадцать единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военныхНовая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областямиВывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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