https://crimea.ria.ru/20240912/vyvel-svoikh-iz-okruzheniya-v-kurskoy-oblasti-putin-navestil-geroya-svo-1140313195.html
Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО
Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО
Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T20:41
2024-09-12T20:41
2024-09-12T20:43
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова.Подполковник Данилов с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь противника на себя, в результате чего получил контузию.Глава государства крепко пожал руку военнослужащему, совершившему героический поступок. Глава государства заявил о принятом решении по выздоровлении направить Данилова на учебу в академию Генерального штаба.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.Накануне ВС РФ отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости
Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО
Путин навестил представленного к званию Герой России защитника Курской области
20:41 12.09.2024 (обновлено: 20:43 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова.
Подполковник Данилов с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь противника на себя, в результате чего получил контузию.
"В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?" - поинтересовался президент. "Противник плотно взял в кольцо, у нас оставались еще боеприпасы", - объяснил Данилов. "Вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли?" - уточнил Путин и получил утвердительный ответ.
Глава государства крепко пожал руку военнослужащему, совершившему героический поступок.
"Имея в виду, что, как вы профессионально выполнили боевую задачу, - обратился Путин к Данилову, - Минобороны и начальник Генштаба представили вас к званию Героя Российской Федерации. Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить", - сказал президент.
Глава государства заявил о принятом решении по выздоровлении направить Данилова на учебу в академию Генерального штаба.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
Накануне ВС РФ отразили попытки
украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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