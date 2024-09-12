https://crimea.ria.ru/20240912/vyvel-svoikh-iz-okruzheniya-v-kurskoy-oblasti-putin-navestil-geroya-svo-1140313195.html

Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО

Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО

Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T20:41

2024-09-12T20:41

2024-09-12T20:43

владимир путин (политик)

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова.Подполковник Данилов с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь противника на себя, в результате чего получил контузию.Глава государства крепко пожал руку военнослужащему, совершившему героический поступок. Глава государства заявил о принятом решении по выздоровлении направить Данилова на учебу в академию Генерального штаба.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.Накануне ВС РФ отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

https://crimea.ria.ru/20240912/armiya-rossii-osvobodila-10-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1140306516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости