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Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки
Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки
Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T12:14
2024-09-16T12:17
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
армия и флот
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Кры. Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского."Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины", - уточнили в МО РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки

Еще два населенных пункта в Курской области освобождены армией России

12:14 16.09.2024 (обновлено: 12:17 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Кры. Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.
"Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины", - уточнили в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьАрмия и флотМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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