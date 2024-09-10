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Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество
Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество
Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T15:13
2024-09-10T15:13
2024-09-10T15:13
курская область
новости
алексей смирнов
выплаты и компенсации
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его словам, в первую очередь соответствующее решение оперштаба касается девяти муниципальных образований, из которых временно отселили жителей. При этом в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий пока невозможно."В этих районах, а также в других населенных пунктах, список которых будет утвержден оперативным штабом, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", - добавил Смирнов.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителейВ Курской области расширили использование жилищных сертификатовКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
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курская область, новости, алексей смирнов, выплаты и компенсации, общество
Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество
Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 или 150 тысяч рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", - сообщил губернатор.
По его словам, в первую очередь соответствующее решение оперштаба касается девяти муниципальных образований, из которых временно отселили жителей. При этом в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий пока невозможно.
"В этих районах, а также в других населенных пунктах, список которых будет утвержден оперативным штабом, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", - добавил Смирнов.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной
после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
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