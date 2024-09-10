https://crimea.ria.ru/20240910/zhiteli-kurskoy-oblasti-poluchat-vyplaty-za-utrachennoe-imuschestvo-1140254190.html

Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество

Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество

Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T15:13

2024-09-10T15:13

2024-09-10T15:13

курская область

новости

алексей смирнов

выплаты и компенсации

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его словам, в первую очередь соответствующее решение оперштаба касается девяти муниципальных образований, из которых временно отселили жителей. При этом в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий пока невозможно."В этих районах, а также в других населенных пунктах, список которых будет утвержден оперативным штабом, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", - добавил Смирнов.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителейВ Курской области расширили использование жилищных сертификатовКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, алексей смирнов, выплаты и компенсации, общество