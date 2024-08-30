В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
Жители Курской области смогут использовать жилищные сертификаты для строительства жилья
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов
"Благодаря изменениям, которое мы внесли в региональное законодательство, жители приграничья смогут использовать жилищные сертификаты не только на покупку новой недвижимости, но и на восстановление разрушенного жилья. Такое решение позволит многим вернуться в родные места, как только это станет возможным", – написал он в своем Telegram-канале.
На приобретение жилья в Курской области было выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных, сообщил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Затем правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.
Также Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей.
По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.
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