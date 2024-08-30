https://crimea.ria.ru/20240830/v-kurskoy-oblasti-rasshirili-ispolzovanie-zhilischnykh-sertifikatov-1140009143.html

В Курской области расширили использование жилищных сертификатов

В Курской области расширили использование жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Курской области расширили использование жилищных сертификатов

Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья,... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T17:11

2024-08-30T17:11

2024-08-30T17:11

курская область

алексей смирнов

новости

жилье

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья, сообщил врио губернатора региона Алексей СмирновНа приобретение жилья в Курской области было выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных, сообщил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Затем правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.Также Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей.По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - МирошникБолее 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧССемь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, новости, жилье, строительство