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В Курской области расширили использование жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
В Курской области расширили использование жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья,... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T17:11
2024-08-30T17:11
курская область
алексей смирнов
новости
жилье
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья, сообщил врио губернатора региона Алексей СмирновНа приобретение жилья в Курской области было выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных, сообщил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Затем правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.Также Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей.По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - МирошникБолее 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧССемь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
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курская область, алексей смирнов, новости, жилье, строительство
В Курской области расширили использование жилищных сертификатов

Жители Курской области смогут использовать жилищные сертификаты для строительства жилья

17:11 30.08.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске
Вручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за нападений ВСУ, смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов

"Благодаря изменениям, которое мы внесли в региональное законодательство, жители приграничья смогут использовать жилищные сертификаты не только на покупку новой недвижимости, но и на восстановление разрушенного жилья. Такое решение позволит многим вернуться в родные места, как только это станет возможным", – написал он в своем Telegram-канале.

На приобретение жилья в Курской области было выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных, сообщил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Затем правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.
Также Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей.
По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.
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Курская областьАлексей СмирновНовостиЖильеСтроительство
 
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