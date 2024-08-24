https://crimea.ria.ru/20240824/bolee-270-semey-iz-kurskoy-oblasti-vossoedinilis-v-evakuatsii--mchs-1139845299.html

Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС

Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС

Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T14:55

2024-08-24T14:55

2024-08-24T14:58

курская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе уже воссоединились, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, в рамках правового режима КТО жителей приграничья продолжают отселять в безопасные районы. За минувшие сутки только из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек, уточнили в МЧС РФ."За сутки через портал госуслуг принято 2 113 заявлений. Произведены выплаты по более чем 13,5 тысяч заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей", – сообщили в МЧС.В Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки, по информации ведомства, семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза.13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости