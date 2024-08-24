Рейтинг@Mail.ru
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240824/bolee-270-semey-iz-kurskoy-oblasti-vossoedinilis-v-evakuatsii--mchs-1139845299.html
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T14:55
2024-08-24T14:58
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139845492_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_55f2205bd3575635475f4cf38e319ada.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе уже воссоединились, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, в рамках правового режима КТО жителей приграничья продолжают отселять в безопасные районы. За минувшие сутки только из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек, уточнили в МЧС РФ."За сутки через портал госуслуг принято 2 113 заявлений. Произведены выплаты по более чем 13,5 тысяч заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей", – сообщили в МЧС.В Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки, по информации ведомства, семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза.13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139845492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e141de364c9b42e7face932d3aef2a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС

Более 270 семей из Курской области воссоединилось в эвакуации благодаря работе МЧС

14:55 24.08.2024 (обновлено: 14:58 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе уже воссоединились, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проводится работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. Уже воссоединились более 270 семей", – говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
По данным ведомства, в рамках правового режима КТО жителей приграничья продолжают отселять в безопасные районы. За минувшие сутки только из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек, уточнили в МЧС РФ.
"За сутки через портал госуслуг принято 2 113 заявлений. Произведены выплаты по более чем 13,5 тысяч заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей", – сообщили в МЧС.
В Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки, по информации ведомства, семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза.

"Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тысяч тонн гумпомощи. Сегодня запланировано прибытие еще 6 партий гуманитарных грузов", – уточняется в сообщении.

13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
Курская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
14:55Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
14:29Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
14:11В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения
14:03Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
13:35Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
13:11В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
13:07В Севастополе ракетная опасность – угроза баллистики
13:03В Красногвардейском районе Крыма слышны взрывы
12:31К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
12:07Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму
11:32Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины
11:14Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
10:54Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями
10:33О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН
10:10"Ночь кино" в Крыму: какие фильмы и где покажут бесплатно
09:39Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ
09:11Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
08:40Где в Севастополе на выходных не будет света: список адресов
08:20Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС
Лента новостейМолния