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Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T14:55
2024-08-24T14:55
2024-08-24T14:58
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе уже воссоединились, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, в рамках правового режима КТО жителей приграничья продолжают отселять в безопасные районы. За минувшие сутки только из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек, уточнили в МЧС РФ."За сутки через портал госуслуг принято 2 113 заявлений. Произведены выплаты по более чем 13,5 тысяч заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей", – сообщили в МЧС.В Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки, по информации ведомства, семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза.13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
Более 270 семей из Курской области воссоединилось в эвакуации благодаря работе МЧС
14:55 24.08.2024 (обновлено: 14:58 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают поиск эвакуированных из Курской области людей, у которых прервалась связь с родственниками – 270 семей благодаря этой работе уже воссоединились, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проводится работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. Уже воссоединились более 270 семей", – говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
По данным ведомства, в рамках правового режима КТО жителей приграничья продолжают отселять в безопасные районы. За минувшие сутки только из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек, уточнили в МЧС РФ.
"За сутки через портал госуслуг принято 2 113 заявлений. Произведены выплаты по более чем 13,5 тысяч заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей", – сообщили в МЧС.
В Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки, по информации ведомства, семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза.
"Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тысяч тонн гумпомощи. Сегодня запланировано прибытие еще 6 партий гуманитарных грузов", – уточняется в сообщении.
13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей
приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков
за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.
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