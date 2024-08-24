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Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T14:03
2024-08-24T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле.Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ.Путин принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html
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владимир путин (политик), москва, россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, новости сво, кремль
Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

14:03 24.08.2024 (обновлено: 14:19 24.08.2024)
 
© RIA_KremlinpoolПутин встретился с руководством Объединенной группировки войск
Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
© RIA_Kremlinpool
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ.
Путин принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.
В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
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Владимир Путин (политик)МоскваРоссияВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиНовости СВОКремль
 
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