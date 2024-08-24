https://crimea.ria.ru/20240824/putin-vstretilsya-s-rukovodstvom-obedinennoy-gruppirovki-voysk-1139843944.html

Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T14:03

2024-08-24T14:03

2024-08-24T14:19

владимир путин (политик)

москва

россия

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

новости сво

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139844427_0:0:875:492_1920x0_80_0_0_063cc5215f0dcf46f86f827491f2201c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле.Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ.Путин принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), москва, россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, новости сво, кремль