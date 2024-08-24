https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T13:35
2024-08-24T13:35
2024-08-24T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ.Все освобожденные бойцы ВС РФ в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".В четверг Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, россия, украина, обмен пленными
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
13:35 24.08.2024 (обновлено: 14:30 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ.
Все освобожденные бойцы ВС РФ в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.
Атака ВСУ на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ
, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
В четверг Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях
, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.