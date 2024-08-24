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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T13:35

2024-08-24T13:35

2024-08-24T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ.Все освобожденные бойцы ВС РФ в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".В четверг Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, россия, украина, обмен пленными