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Ситуация в Курской области – главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Ситуация в Курской области – главные заявления Путина
Ситуация в Курской области – главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Ситуация в Курской области – главные заявления Путина
В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T16:43
2024-08-12T16:46
владимир путин (политик)
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией в Курской области – в подборке РИА Новости Крым.Чего добивается враг"Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", – сказал Путин.Кроме того, курская провокация призвана снизить темпы наступления ВС РФ на основных участках фронта, однако надежды Киева бесплодны.Как действует РФ"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - заявил президент.По его словам, главная задача, которая стоит перед Министерством обороны – выдавить противника с территорий РФ и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. В этой связи глава государства призвал силовые структуры быть максимально внимательными, а также решить с МЧС все вопросы и подготовиться к любому развитию событий в приграничье. В том числе речь идет о Брянской области, где "сегодня относительно спокойно, но это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка".ФСБ совместно с Росгвардией поручено обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.Провалы Киева"Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, который своим, судя по всему, уже и не считают", – сказал Путин.По его данным, потери наиболее боеспособных частей ВСУ увеличиваются драматически для них, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.Киевскому режиму не удалось посеять рознь и раздоры в российском обществе. Более того, число желающих встать с оружием в руках на защиту Родины только выросло, констатировал президент России.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов рениона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьВСУ применили химоружие в Курской областиБолее 12 погибших и 120 раненых – новые данные из Курской области
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Ситуация в Курской области – главные заявления Путина

Главные заявления Путина в связи с ситуацией в Курской области

16:43 12.08.2024 (обновлено: 16:46 12.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ
Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией в Курской области – в подборке РИА Новости Крым.

Чего добивается враг

"Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", – сказал Путин.
Кроме того, курская провокация призвана снизить темпы наступления ВС РФ на основных участках фронта, однако надежды Киева бесплодны.
"Темпы наступления российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, но наоборот, увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", – заявил президент.

Как действует РФ

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - заявил президент.
По его словам, главная задача, которая стоит перед Министерством обороны – выдавить противника с территорий РФ и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. В этой связи глава государства призвал силовые структуры быть максимально внимательными, а также решить с МЧС все вопросы и подготовиться к любому развитию событий в приграничье. В том числе речь идет о Брянской области, где "сегодня относительно спокойно, но это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка".
ФСБ совместно с Росгвардией поручено обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.

"Противник, безусловно, получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты", – заявил Путин.

Провалы Киева

"Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, который своим, судя по всему, уже и не считают", – сказал Путин.
По его данным, потери наиболее боеспособных частей ВСУ увеличиваются драматически для них, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.
Киевскому режиму не удалось посеять рознь и раздоры в российском обществе. Более того, число желающих встать с оружием в руках на защиту Родины только выросло, констатировал президент России.

Ситуация в Курской области

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов рениона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
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