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Новости Курской области – в регион прибывают дополнительные силы - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Новости Курской области – в регион прибывают дополнительные силы
Новости Курской области – в регион прибывают дополнительные силы - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Новости Курской области – в регион прибывают дополнительные силы
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Об этом по итогу встречи с заместителем министра обороны России Андреем Булыгой сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T19:18
2024-08-11T19:49
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
алексей смирнов
андрей булыгин
министерство обороны рф
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Об этом по итогу встречи с заместителем министра обороны России Андреем Булыгой сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.По его словам, обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь российской территории.По словам Смирнова, особое внимание замминистра обороны России он акцентировал на участие добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. "Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", - перечислил он.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов, андрей булыгин, министерство обороны рф, безопасность, россия, новости
Новости Курской области – в регион прибывают дополнительные силы

Врио главы Курской области доложил замминистра обороны России о ситуации в приграничье

19:18 11.08.2024 (обновлено: 19:49 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Об этом по итогу встречи с заместителем министра обороны России Андреем Булыгой сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
По его словам, обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь российской территории.
"Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. Да, ситуация продолжает оставаться сложной. Но в то же время Минобороны РФ и все силовые структуры принимают весь комплекс мер для стабилизации обстановки в регионе", - написал он в Telegram.
По словам Смирнова, особое внимание замминистра обороны России он акцентировал на участие добровольной народной дружины в стабилизации обстановки.
"Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", - перечислил он.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.
В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.
В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.
В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).
 
Курская областьОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУАлексей СмирновАндрей БулыгинМинистерство обороны РФБезопасностьРоссияНовости
 
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