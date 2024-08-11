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Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
В Курской области за сутки подразделения группировки "Север" и прибывшие на помощь подразделения из резерва уничтожили 230 украинских боевиков и 38 единиц... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:54
2024-08-11T14:56
курская область
вооруженные силы россии
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безопасность
новости сво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки подразделения группировки "Север" и прибывшие на помощь подразделения из резерва уничтожили 230 украинских боевиков и 38 единиц боевой техники, из них семь танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими бойцами были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районе населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.По скоплениям живой силы и техники ВСУ наносились ракетные и артиллерийские удары. Поражены формирования 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. В результате противник потерял 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля."Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сообщении.Ударом комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки. В окрестностях города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot производства США. Авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ на территории Сумской области. Средствами ПВО над Курской областью сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.Ранее сообщалось, что ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области разбита колонна украинской бронированной техники.В слободе Белая Курской области на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщили местные власти. Однако для желающих эвакуироваться организовывают автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направленийВ слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – властиКолонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , безопасность, новости сво, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс)
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны

В Курской области за сутки уничтожены 230 боевиков и 38 единиц бронетехники - Минобороны

14:54 11.08.2024 (обновлено: 14:56 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки подразделения группировки "Север" и прибывшие на помощь подразделения из резерва уничтожили 230 украинских боевиков и 38 единиц боевой техники, из них семь танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российскими бойцами были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районе населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.

"Уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три БТР Stryker производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля", - говорится в сообщении военного ведомства.

По скоплениям живой силы и техники ВСУ наносились ракетные и артиллерийские удары. Поражены формирования 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. В результате противник потерял 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
"Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Ударом комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки. В окрестностях города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot производства США. Авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ на территории Сумской области.
Средствами ПВО над Курской областью сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.
За сутки потери ВСУ на территории Курской области составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три бронетранспортера Stryker.
Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.
Ранее сообщалось, что ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области разбита колонна украинской бронированной техники.
В слободе Белая Курской области на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщили местные власти. Однако для желающих эвакуироваться организовывают автобусы.
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Курская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБезопасностьНовости СВОПоставки западного оружия УкраинеPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
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