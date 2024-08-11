https://crimea.ria.ru/20240811/tri-puskovye-ustanovki-patriot-unichtozheny-na-ukraine-1139515804.html

Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине

Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине

Российские войска уничтожили три пусковых установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T13:32

2024-08-11T13:32

2024-08-11T13:32

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patriot (зенитный ракетный комплекс)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили три пусковых установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, был поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", а также скопления живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 637 самолетов, 278 вертолетов, 29 731 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17 029 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 624 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиНад Курской областью сбиты четыре украинские ракетыМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине