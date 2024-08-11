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Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
Российские войска уничтожили три пусковых установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T13:32
2024-08-11T13:32
2024-08-11T13:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
patriot (зенитный ракетный комплекс)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили три пусковых установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, был поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", а также скопления живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 637 самолетов, 278 вертолетов, 29 731 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17 029 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 624 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиНад Курской областью сбиты четыре украинские ракетыМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине
Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
На Украине уничтожены три пусковых установки и радиолокационная станция системы Patriot
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили три пусковых установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, был поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", а также скопления живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 637 самолетов, 278 вертолетов, 29 731 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17 029 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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