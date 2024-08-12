https://crimea.ria.ru/20240812/vsu-primenili-khimoruzhie-v-kurskoy-oblasti-1139542223.html

ВСУ применили химоружие в Курской области

ВСУ применили химоружие в Курской области - РИА Новости Крым, 12.08.2024

ВСУ применили химоружие в Курской области

Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:42

2024-08-12T15:42

2024-08-12T15:55

химическое оружие

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

обстрелы курской области

новости

всу (вооруженные силы украины)

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на оперативном совещании по ситуации в приграничных районах РФ с участием президента Владимира Путина.На сегодняшний день трансформатор починен и энергоснабжение восстановлено.6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе наступления пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 1600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера. Только за последние сутки ВС РФ ликвидировали на этом направлении до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.

https://crimea.ria.ru/20240812/putin-o-peregovorakh-s-atakuyuschimi-mirnykh-grazhdan-govorit-ne-o-chem-1139540242.html

курская область

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химическое оружие, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы курской области, новости, всу (вооруженные силы украины), алексей смирнов