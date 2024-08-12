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28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем противника
28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем противника - РИА Новости Крым, 12.08.2024
28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем противника
Ситуация в Курской области остается сложной, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:15
2024-08-12T15:15
2024-08-12T15:30
россия
новости
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области остается сложной, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания с президентом. По его данным, боевики ВСУ проникли вглубь на 12 км. По его словам, ситуация в Курской области остается сложной, судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается. В пунктах временного размещения развернуто 53 тысячи мест.Ранее Смирнов сообщил об эвакуации жителей Беловского района в Курской области. 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – ПутинПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемТемп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился – Путин
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россия, новости , курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу
28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем противника
Врио губернатора Смирнов: под контролем противника 28 населенных пунктов Курской области
15:15 12.08.2024 (обновлено: 15:30 12.08.2024)