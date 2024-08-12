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Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района
Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района
в Курской области. Об этом сообщает врио главы региона региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T12:01
2024-08-12T12:13
курская область
новости
алексей смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Принято решение об эвакуации жителей Беловского района в Курской области. Об этом сообщает врио главы региона региона Алексей Смирнов.По словам губернатора, сейчас самое главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Соответствующие поручения уже даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов. Помогать в эвакуации будут дружинники Курского центра "Патриот"."Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", – обратил внимание Алексей Смирнов.В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Накануне Алексей Смирнов сообщил, что в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим КТО - как это работает и что делать гражданамПиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в КурскеРассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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курская область, новости, алексей смирнов
Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района

В Курской области вывозят жителей из Беловского района

12:01 12.08.2024 (обновлено: 12:13 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация жителей в Курской области
Эвакуация жителей в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Принято решение об эвакуации жителей Беловского района в Курской области. Об этом сообщает врио главы региона региона Алексей Смирнов.

"Региональным оперштабом принято решение – вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах", – написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, сейчас самое главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Соответствующие поручения уже даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов. Помогать в эвакуации будут дружинники Курского центра "Патриот".
"Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", – обратил внимание Алексей Смирнов.
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне Алексей Смирнов сообщил, что в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.
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