https://crimea.ria.ru/20240812/obstanovka-v-kurskoy-oblasti--vyvozyat-zhiteley-iz-belovskogo-rayona-1139534489.html

Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района

Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района

в Курской области. Об этом сообщает врио главы региона региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T12:01

2024-08-12T12:01

2024-08-12T12:13

курская область

новости

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Принято решение об эвакуации жителей Беловского района в Курской области. Об этом сообщает врио главы региона региона Алексей Смирнов.По словам губернатора, сейчас самое главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Соответствующие поручения уже даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов. Помогать в эвакуации будут дружинники Курского центра "Патриот"."Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", – обратил внимание Алексей Смирнов.В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Накануне Алексей Смирнов сообщил, что в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим КТО - как это работает и что делать гражданамПиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в КурскеРассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, алексей смирнов