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Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске
Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T18:21
2024-08-11T18:21
курск
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России.Специалисты определили траекторию падения поражающих элементов. Установлено, что сначала они сбили несколько деревьев, после чего попали в жилую многоэтажку. В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил. что число раненых возросло до 15 человек.
https://crimea.ria.ru/20240811/nachalo-evakuatsii-v-kurskoy-oblasti--feyk-1139518219.html
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курск, обстрелы курской области, курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, новости
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске

На месте падения обломков ракеты в Курске изъяли взрывоопасные и поражающие элементы - МЧС

18:21 11.08.2024
 
© МЧС РФПиротехники МЧС России обследовали территории в Курске после падения обломков ракет
Пиротехники МЧС России обследовали территории в Курске после падения обломков ракет
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России.
Специалисты определили траекторию падения поражающих элементов. Установлено, что сначала они сбили несколько деревьев, после чего попали в жилую многоэтажку.
"Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами", - отмечает один из специалистов отряда.
В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил. что число раненых возросло до 15 человек.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)БезопасностьНовости
 
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