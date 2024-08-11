https://crimea.ria.ru/20240811/pirotekhniki-izyali-porazhayuschie-elementy-na-meste-padeniya-rakety-v-kurske-1139521541.html

Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске

Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске

Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T18:21

2024-08-11T18:21

2024-08-11T18:21

курск

обстрелы курской области

курская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139520538_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f0600da851ebbf66315e5aa5973532e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России.Специалисты определили траекторию падения поражающих элементов. Установлено, что сначала они сбили несколько деревьев, после чего попали в жилую многоэтажку. В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил. что число раненых возросло до 15 человек.

https://crimea.ria.ru/20240811/nachalo-evakuatsii-v-kurskoy-oblasti--feyk-1139518219.html

курск

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, новости