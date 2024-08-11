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Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске
Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T18:21
2024-08-11T18:21
2024-08-11T18:21
курск
обстрелы курской области
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Пиротехники обследовали место падения обломков украинской ракеты на жилой дом в Курске и изъяли опасные элементы. Об этом сообщили в МЧС России.Специалисты определили траекторию падения поражающих элементов. Установлено, что сначала они сбили несколько деревьев, после чего попали в жилую многоэтажку. В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил. что число раненых возросло до 15 человек.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курск, обстрелы курской области, курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, новости
Пиротехники изъяли поражающие элементы на месте падения ракеты в Курске
На месте падения обломков ракеты в Курске изъяли взрывоопасные и поражающие элементы - МЧС