https://crimea.ria.ru/20240811/15-chelovek-postradali-i-desyatki-evakuirovany-v-kurske-1139509653.html

15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске

15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024

15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске

Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T01:21

2024-08-11T01:21

2024-08-11T01:48

курск

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

пожар

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.15 человек спасены, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован, подчеркнули в МЧС.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.

https://crimea.ria.ru/20240809/v-kurskuyu-oblast-perebroshena-dopolnitelnaya-voennaya-tekhnika-1139478285.html

курск

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины)