https://crimea.ria.ru/20240811/15-chelovek-postradali-i-desyatki-evakuirovany-v-kurske-1139509653.html
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T01:21
2024-08-11T01:21
2024-08-11T01:48
курск
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139509767_71:0:1676:903_1920x0_80_0_0_bd8bfb7b9106b0403d6b18076ac3a4e7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.15 человек спасены, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован, подчеркнули в МЧС.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
https://crimea.ria.ru/20240809/v-kurskuyu-oblast-perebroshena-dopolnitelnaya-voennaya-tekhnika-1139478285.html
курск
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139509767_472:0:1676:903_1920x0_80_0_0_b694c4bdf6220dcd6c24470a84a65fce.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины)
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
В Курске 15 человек спасены и десятки эвакуированы
01:21 11.08.2024 (обновлено: 01:48 11.08.2024)