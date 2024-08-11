Рейтинг@Mail.ru
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240811/15-chelovek-postradali-i-desyatki-evakuirovany-v-kurske-1139509653.html
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске - РИА Новости Крым, 11.08.2024
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T01:21
2024-08-11T01:48
курск
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139509767_71:0:1676:903_1920x0_80_0_0_bd8bfb7b9106b0403d6b18076ac3a4e7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.15 человек спасены, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован, подчеркнули в МЧС.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
https://crimea.ria.ru/20240809/v-kurskuyu-oblast-perebroshena-dopolnitelnaya-voennaya-tekhnika-1139478285.html
курск
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139509767_472:0:1676:903_1920x0_80_0_0_b694c4bdf6220dcd6c24470a84a65fce.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины)
15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске

В Курске 15 человек спасены и десятки эвакуированы

01:21 11.08.2024 (обновлено: 01:48 11.08.2024)
 
© МЧС Курской областиВ Курске 15 человек спасены и десятки эвакуированы
В Курске 15 человек спасены и десятки эвакуированы
© МЧС Курской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожарные МЧС России ликвидируют последствия в Курске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

"В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены", – сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

15 человек спасены, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.
Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован, подчеркнули в МЧС.
В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.
Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
Переброска войск и техники ВС РФ
9 августа, 14:14
В Курскую область переброшена дополнительная военная техника
КурскМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПожарКурская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:4213 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ
01:2115 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
00:29Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой многоэтажный дом
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
22:43Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
22:30ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
22:15Главное за день: 10 августа
21:46"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
21:22"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
21:01Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
20:46Семья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в Следком
20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
17:02Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
16:34Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
Лента новостейМолния