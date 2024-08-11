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В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом
В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом
Число пострадавших в результате падения обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Курске выросло до 15 человек. Об этом по итогам совещания по... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T12:54
2024-08-11T13:09
курск
курская область
алексей смирнов
новости
общество
безопасность
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате падения обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Курске выросло до 15 человек. Об этом по итогам совещания по оперативной обстановке в регионе сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов, у двоих фиксируется тяжелое состояние. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали.По данным Смирнова, все службы региона работают в усиленном режиме. При этом в область прибывают новые партии гуманитарных грузов. "Дал поручение держать эту работу на особом контроле и в максимально короткие сроки обеспечивать людей продуктами питания и предметами первой необходимости", - подчеркнул врио губернатора.После атак украинских боевиков на область в пункты временного размещения продолжают прибывать жители приграничных районов. Там специалисты ,в частности, предоставляют курянам необходимые консультации по вопросам восстановления документов и оформления выплат.В воскресенье Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. На данный момент боевых столкновений там нет.Сейчас жители района могут добровольно эвакуироваться. Для этого власти готовы предложить транспорт.Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. В МЧС России сообщили, что на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20240811/massirovannaya-ataka-na-regiony-rf-sbity-4-rakety-tochka-u-i-35-dronov-1139510785.html
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курск, курская область, алексей смирнов, новости, общество, безопасность, происшествия
В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом

Число раненных при падении обломков ракеты на дом в Курсе выросло до 15 - врио губернатора

12:54 11.08.2024 (обновлено: 13:09 11.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваПоследствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курске
Последствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курске
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате падения обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Курске выросло до 15 человек. Об этом по итогам совещания по оперативной обстановке в регионе сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В ночь на воскресенье обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске. На месте вспыхнул пожар. Изначально сообщалось, что пострадали 13 жильцов, у двоих фиксируется тяжелое состояние. При этом с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали.
"В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", - написал он в Telegram.
По данным Смирнова, все службы региона работают в усиленном режиме.
При этом в область прибывают новые партии гуманитарных грузов.
"Дал поручение держать эту работу на особом контроле и в максимально короткие сроки обеспечивать людей продуктами питания и предметами первой необходимости", - подчеркнул врио губернатора.
После атак украинских боевиков на область в пункты временного размещения продолжают прибывать жители приграничных районов. Там специалисты ,в частности, предоставляют курянам необходимые консультации по вопросам восстановления документов и оформления выплат.
В воскресенье Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. На данный момент боевых столкновений там нет.
Сейчас жители района могут добровольно эвакуироваться. Для этого власти готовы предложить транспорт.
Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. В МЧС России сообщили, что на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.
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КурскКурская областьАлексей СмирновНовостиОбществоБезопасностьПроисшествия
 
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