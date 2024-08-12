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Режим КТО - как это работает и что делать гражданам - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Режим КТО - как это работает и что делать гражданам
Режим КТО - как это работает и что делать гражданам - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Режим КТО - как это работает и что делать гражданам
Ключевое правило для граждан, оказавшихся в зоне действия режима контртеррористической операции - оказывать полное содействие правоохранителям и доверять... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T10:43
2024-08-12T10:43
радио "спутник в крыму"
василий кашканов
режим кто
безопасность
совет эксперта
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Ключевое правило для граждан, оказавшихся в зоне действия режима контртеррористической операции - оказывать полное содействие правоохранителям и доверять официальным источникам информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.На территории РФ, по его словам, уже есть опыт проведения КТО, все схемы отработаны, каждое из ведомств занимается своими задачами, административная часть остается в ведении местных властей, однако все решения принимаются в рамках работы штаба с участием силовиков, которые разрабатывают план ликвидации угрозы и успешно его выполняют.Сроки действия режима определяются только успешностью проведения КТО, продолжает гость эфира. Когда соответствующими структурами делается вывод о снятии угрозы теракта, ликвидирована вражеская агентура, выжидательные группы террористов."Как только все угрозы сняты - никто не будет затягивать и со снятием режима КТО, поскольку это несет и определенную экономическую нагрузку", - поясняет он.Также ветеран ФСО подчеркивает важность информационной культуры: доверять можно только данным из проверенных источников, поскольку враг, пользуясь паникой граждан, может делать опасные вбросы.В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Введение режима регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений. В том числе расширенная проверка документов, досмотр машин, людей, ограничение движения, усиление охраны на уязвимых объектах, контроль телефонных переговоров, почтовых отправлений, приостановка работы опасных производств, запрет или ограничение на продажу оружия, боеприпасов и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасностиЗапомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧСПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму
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василий кашканов, режим кто, безопасность, совет эксперта, новости, общество
Режим КТО - как это работает и что делать гражданам

Главным правилом при режиме КТО для граждан является содействие правоохранителям - эксперт

10:43 12.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Ключевое правило для граждан, оказавшихся в зоне действия режима контртеррористической операции - оказывать полное содействие правоохранителям и доверять официальным источникам информации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.
"Режим КТО - специальный правовой режим, который вводится на той или иной территории, чтобы предотвратить теракт или минимизировать его последствия. На определенных территориях в связи с угрозами значительно расширяются права силовых органов и в какой-то степени урезаются права граждан", - поясняет эксперт.
На территории РФ, по его словам, уже есть опыт проведения КТО, все схемы отработаны, каждое из ведомств занимается своими задачами, административная часть остается в ведении местных властей, однако все решения принимаются в рамках работы штаба с участием силовиков, которые разрабатывают план ликвидации угрозы и успешно его выполняют.
"Для граждан в этой ситуации самое важное осознавать условия, в которых они оказались. Относиться с пониманием, оказывать полное содействие правоохранителям и сотрудникам специальных сил", - подчеркивает Кашканов.
Сроки действия режима определяются только успешностью проведения КТО, продолжает гость эфира. Когда соответствующими структурами делается вывод о снятии угрозы теракта, ликвидирована вражеская агентура, выжидательные группы террористов.
"Как только все угрозы сняты - никто не будет затягивать и со снятием режима КТО, поскольку это несет и определенную экономическую нагрузку", - поясняет он.
Также ветеран ФСО подчеркивает важность информационной культуры: доверять можно только данным из проверенных источников, поскольку враг, пользуясь паникой граждан, может делать опасные вбросы.
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Введение режима регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений. В том числе расширенная проверка документов, досмотр машин, людей, ограничение движения, усиление охраны на уязвимых объектах, контроль телефонных переговоров, почтовых отправлений, приостановка работы опасных производств, запрет или ограничение на продажу оружия, боеприпасов и так далее.
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Радио "Спутник в Крыму"Василий КашкановРежим КТОБезопасностьСовет экспертаНовостиОбщество
 
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