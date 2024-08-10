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Что такое режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Что такое режим контртеррористической операции
Что такое режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Что такое режим контртеррористической операции
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T07:03
2024-08-10T07:18
россия
армия и флот
контртеррористическая операция (кто)
новости сво
справка
безопасность
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).Введение режима контртеррористической операции регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.Какие меры предусмотрены при режиме КТО:- Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.- Также допускается освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.- Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.- Допускается ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения теракта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других терактов.- Разрешено использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.- Возможно приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.- Продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спецсредств и ядовитых веществ временно прекращается.- Остановить могут и оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничить использования сетей связи и средств связи.- Предусмотрено и временное переселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.- Возможно также ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.- На отдельных участках территории или объектах в зоне КТО может устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные из них.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, армия и флот, контртеррористическая операция (кто), новости сво, справка, безопасность, закон и право
Что такое режим контртеррористической операции

Что такое контртеррористическая операция (КТО)

07:03 10.08.2024 (обновлено: 07:18 10.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Введение режима контртеррористической операции регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.

Какие меры предусмотрены при режиме КТО:

- Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.
- Также допускается освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.
- Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.
- Допускается ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения теракта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других терактов.
- Разрешено использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.
- Возможно приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
- Продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спецсредств и ядовитых веществ временно прекращается.
- Остановить могут и оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничить использования сетей связи и средств связи.
- Предусмотрено и временное переселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.
- Возможно также ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.
- На отдельных участках территории или объектах в зоне КТО может устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные из них.
РоссияАрмия и флотКонтртеррористическая операция (КТО)Новости СВОСправкаБезопасностьЗакон и право
 
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