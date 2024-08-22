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Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В нем принимают участие... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:23
2024-08-22T15:06
россия
курская область
новости
брянская область
белгородская область
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В нем принимают участие руководители правительства РФ, губернаторы приграничных регионов и силовой блок.По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, пункты временного размещения жителей Курской области развернуты в 29 регионах России. Мантуров напомнил, что эвакуированным жителям предусмотрены единовременные выплаты. Кроме того, специалисты оценивают ущерб, нанесенный в результате вторжения ВСУ не только жилым домам, но и промышленным предприятиям и остальным объектам.Первый вице-премьер доложил президенту и о подготовке Курской области к учебному году. По его словам, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения, а выехавшие за пределы региона дети смогут учиться в городе, куда выехала семья.Глава государства обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 и 12 августа. Тогда президент поручил поддержать местных жителей и сделать все необходимое для выдворения противника с территории Курской области.Нападение на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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россия, курская область, новости, брянская область, белгородская область, владимир путин (политик)
Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях

Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях

14:23 22.08.2024 (обновлено: 15:06 22.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В нем принимают участие руководители правительства РФ, губернаторы приграничных регионов и силовой блок.
"Я собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России", - сказал президент.
По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, пункты временного размещения жителей Курской области развернуты в 29 регионах России.
"Там идет интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено более 115 тысяч человек. Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах страны. В них есть существенный запас мест", - отметил он.
Мантуров напомнил, что эвакуированным жителям предусмотрены единовременные выплаты. Кроме того, специалисты оценивают ущерб, нанесенный в результате вторжения ВСУ не только жилым домам, но и промышленным предприятиям и остальным объектам.
Первый вице-премьер доложил президенту и о подготовке Курской области к учебному году. По его словам, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения, а выехавшие за пределы региона дети смогут учиться в городе, куда выехала семья.
"Они без какой либо бюрократии смогут учиться в школах по месту нахождения", - добавил Мантуров.
Глава государства обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 и 12 августа. Тогда президент поручил поддержать местных жителей и сделать все необходимое для выдворения противника с территории Курской области.
Нападение на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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РоссияКурская областьНовостиБрянская областьБелгородская областьВладимир Путин (политик)
 
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