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Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации – за сутки в Курской области отражены атаки ВСУ на четыре... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T14:29
2024-08-24T14:47
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации – за сутки в Курской области отражены атаки ВСУ на четыре населенных пункта, сообщили в Минобороны.Также сообщается, что за это время были сорваны попытки атак в направлении сел Комаровка и Кремяное.В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля, уточнили в Минобороны.Десять военнослужащих ВСУ в ходе проведения операции ВС РФ сдались в плен, добавили в ведомстве.Отмечается, что ВС РФ продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ.А именно: резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники.Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным военного ведомства, противник потерял более 5 500 военнослужащих. А также: 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36 арторудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, семь станций радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

В Курской области отражены атаки ВСУ на четыре населенных пункта – Минобороны

14:29 24.08.2024 (обновлено: 14:47 24.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
Выдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации – за сутки в Курской области отражены атаки ВСУ на четыре населенных пункта, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня", – говорится в сообщении военного ведомства.
Также сообщается, что за это время были сорваны попытки атак в направлении сел Комаровка и Кремяное.
В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля, уточнили в Минобороны.
Десять военнослужащих ВСУ в ходе проведения операции ВС РФ сдались в плен, добавили в ведомстве.
Отмечается, что ВС РФ продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ.
А именно: резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", – добавили в Минобороны.
За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным военного ведомства, противник потерял более 5 500 военнослужащих. А также: 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36 арторудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, семь станций радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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