https://crimea.ria.ru/20240824/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-svezhie-dannye-ot-minoborony-1139844776.html

Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации – за сутки в Курской области отражены атаки ВСУ на четыре... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T14:29

2024-08-24T14:29

2024-08-24T14:47

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139498555_0:213:1151:860_1920x0_80_0_0_c2eda6f1c31452f58eeb269d425f9a57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации – за сутки в Курской области отражены атаки ВСУ на четыре населенных пункта, сообщили в Минобороны.Также сообщается, что за это время были сорваны попытки атак в направлении сел Комаровка и Кремяное.В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля, уточнили в Минобороны.Десять военнослужащих ВСУ в ходе проведения операции ВС РФ сдались в плен, добавили в ведомстве.Отмечается, что ВС РФ продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ.А именно: резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники.Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным военного ведомства, противник потерял более 5 500 военнослужащих. А также: 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36 арторудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, семь станций радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу