https://crimea.ria.ru/20240829/bolee-35-tysyach-zhiteley-kurskoy-oblasti-ischut-blizkikh---miroshnik-1139962228.html

Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник

Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник

За помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3,5 тысяч человек после эвакуации из Курской области. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T09:13

2024-08-29T09:13

2024-08-29T09:13

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

константин мирошник

общество

новости

российский красный крест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3,5 тысяч человек после эвакуации из Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Посол отметил, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между близкими."Увы, это данность, которая была и в Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей", – сказал он.По его словам, в подавляющем большинстве связь друг с другом потеряли люди из-за того, что в процессе эвакуации оказались в разных местах.На сегодняшний день связь с родственниками прервана более чем у 3,5 тысяч человек, сказал Мирошник, ссылаясь на последние данные Российского Красного Креста (РКК)."За последнюю неделю ребята нашли более 350 человек", – добавил посол.По словам Мирошника, связь с мирными жителями Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена.На минувших выходных в МЧС России сообщили, что благодаря поисковой работе ведомства более 270 семей из Курской области смогли воссоединиться в эвакуации. Исходя из ситуации, Российский Красный Крест усилил направление воссоединения семейных связей, открыл горячую линию и онлайн-форму заявки на поиск человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки В Белгородской области отселят жителей сел двух округов

https://crimea.ria.ru/20240815/tam-postoyannye-ataki-i-strashno-semi-iz-kurskoy-oblasti-pribyli-v-krym-1139625531.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Связь с мирными жителями приграничья Курской области сильно осложнена, заявил Мирошник Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ Мирошник. Он отметил, что более 3,5 тыс человек уже обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких, за последнюю неделю нашли свыше 350 людей. 2024-08-29T09:13 true PT2M04S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, константин мирошник, общество, новости, российский красный крест