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Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник
Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник
За помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3,5 тысяч человек после эвакуации из Курской области. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T09:13
2024-08-29T09:13
2024-08-29T09:13
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
константин мирошник
общество
новости
российский красный крест
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3,5 тысяч человек после эвакуации из Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Посол отметил, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между близкими."Увы, это данность, которая была и в Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей", – сказал он.По его словам, в подавляющем большинстве связь друг с другом потеряли люди из-за того, что в процессе эвакуации оказались в разных местах.На сегодняшний день связь с родственниками прервана более чем у 3,5 тысяч человек, сказал Мирошник, ссылаясь на последние данные Российского Красного Креста (РКК)."За последнюю неделю ребята нашли более 350 человек", – добавил посол.По словам Мирошника, связь с мирными жителями Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена.На минувших выходных в МЧС России сообщили, что благодаря поисковой работе ведомства более 270 семей из Курской области смогли воссоединиться в эвакуации. Исходя из ситуации, Российский Красный Крест усилил направление воссоединения семейных связей, открыл горячую линию и онлайн-форму заявки на поиск человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки В Белгородской области отселят жителей сел двух округов
https://crimea.ria.ru/20240815/tam-postoyannye-ataki-i-strashno-semi-iz-kurskoy-oblasti-pribyli-v-krym-1139625531.html
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139962400_471:0:1911:1080_1920x0_80_0_0_3d0df0e02dca1ffde539a02b63aab9c1.jpg
Связь с мирными жителями приграничья Курской области сильно осложнена, заявил Мирошник
Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ Мирошник. Он отметил, что более 3,5 тыс человек уже обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких, за последнюю неделю нашли свыше 350 людей.
2024-08-29T09:13
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PT2M04S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, константин мирошник, общество, новости, российский красный крест
Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник
Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких через Российский Красный Крест - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3,5 тысяч человек после эвакуации из Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Посол отметил, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между близкими.
"Увы, это данность, которая была и в Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей", – сказал он.
По его словам, в подавляющем большинстве связь друг с другом потеряли люди из-за того, что в процессе эвакуации оказались в разных местах.
"Кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР… дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей", – заметил Мирошник.
На сегодняшний день связь с родственниками прервана более чем у 3,5 тысяч человек, сказал Мирошник, ссылаясь на последние данные Российского Красного Креста (РКК).
"За последнюю неделю ребята нашли более 350 человек", – добавил посол.
По словам Мирошника, связь с мирными жителями Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена.
На минувших выходных в МЧС России сообщили, что благодаря поисковой работе ведомства более 270 семей из Курской области смогли воссоединиться
в эвакуации.
Исходя из ситуации, Российский Красный Крест усилил направление воссоединения семейных связей, открыл горячую линию и онлайн-форму заявки на поиск человека.
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