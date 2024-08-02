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Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки
Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки
Семьи, разлученные из-за ситуации между Россией и Украиной, снова воссоединились благодаря омбудсменам обеих стран. Об этом сообщает уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T15:10
2024-08-02T15:10
татьяна москалькова
новости
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семьи, разлученные из-за ситуации между Россией и Украиной, снова воссоединились благодаря омбудсменам обеих стран. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.По информации Татьяны Москальковой, 13-летний мальчик приедет в Россию к своей маме. Также вернется россиянка, которая несколько лет назад выехала на территорию Украины, чтобы ухаживать за своим отцом и не могла возвратиться домой.С другой стороны, гражданка Украины сможет приехать из России к своей дочери в Харьковскую область. По просьбе уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца, брат и сестра отправятся также в Харьковскую область."Гуманитарная акция прошла при поддержке Пограничной службой ФСБ России и Минобороны России", - отметила Москалькова.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского пленаМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, новости, общество, россия
Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки

Разлученные ситуацией между Украиной и Россией четыре семьи воссоединились

15:10 02.08.2024
 
© ТГ-канал Татьяны МоскальковойРазлученные ситуацией между Украиной и Россией четыре семьи воссоединились
Разлученные ситуацией между Украиной и Россией четыре семьи воссоединились
© ТГ-канал Татьяны Москальковой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семьи, разлученные из-за ситуации между Россией и Украиной, снова воссоединились благодаря омбудсменам обеих стран. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
"В результате очередной гуманитарной акции между Россией и Украиной воссоединятся сразу четыре семьи. Это стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников нашего Аппарата с представителями украинского омбудсмена", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Татьяны Москальковой, 13-летний мальчик приедет в Россию к своей маме. Также вернется россиянка, которая несколько лет назад выехала на территорию Украины, чтобы ухаживать за своим отцом и не могла возвратиться домой.
С другой стороны, гражданка Украины сможет приехать из России к своей дочери в Харьковскую область. По просьбе уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца, брат и сестра отправятся также в Харьковскую область.
"Гуманитарная акция прошла при поддержке Пограничной службой ФСБ России и Минобороны России", - отметила Москалькова.
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Татьяна МоскальковаНовостиОбществоРоссия
 
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