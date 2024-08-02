https://crimea.ria.ru/20240802/mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-chetyre-semi-vossoedinilis-posle-razluki-1139319704.html

Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки

Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки

Семьи, разлученные из-за ситуации между Россией и Украиной, снова воссоединились благодаря омбудсменам обеих стран. Об этом сообщает уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T15:10

2024-08-02T15:10

2024-08-02T15:10

татьяна москалькова

новости

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семьи, разлученные из-за ситуации между Россией и Украиной, снова воссоединились благодаря омбудсменам обеих стран. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.По информации Татьяны Москальковой, 13-летний мальчик приедет в Россию к своей маме. Также вернется россиянка, которая несколько лет назад выехала на территорию Украины, чтобы ухаживать за своим отцом и не могла возвратиться домой.С другой стороны, гражданка Украины сможет приехать из России к своей дочери в Харьковскую область. По просьбе уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца, брат и сестра отправятся также в Харьковскую область."Гуманитарная акция прошла при поддержке Пограничной службой ФСБ России и Минобороны России", - отметила Москалькова.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского пленаМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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татьяна москалькова, новости, общество, россия