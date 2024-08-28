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В Белгородской области отселят жителей сел двух округов
В Белгородской области отселят жителей сел двух округов - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Белгородской области отселят жителей сел двух округов
Жителей сел двух округов Белгородской области отселят в связи с напряженной обстановкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T22:24
2024-08-28T22:24
2024-08-28T22:24
белгородская область
вячеслав гладков
новости
безопасность
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Жителей сел двух округов Белгородской области отселят в связи с напряженной обстановкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.О предстоящем рассмотрении этого вопроса Вячеслав Гладков предупреждал накануне. Также он сообщал о закрытии со вторника въезда в село Вязовое Краснояружского района ради безопасности жителей."В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", – уточнил губернатор.Выплата в размере 150 тысяч рублей, по информации Вячеслава Гладкова, положена жителям, которые прописаны в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа, сёла Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков Шебекинского округа.Также будут производиться выплаты жителям, у которых частично повреждено или полностью утрачено транспортное средство на территории Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человекЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, безопасность, выплаты и компенсации
В Белгородской области отселят жителей сел двух округов
Жителей сел двух округов Белгородской области отселят в связи с напряженной обстановкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Жителей сел двух округов Белгородской области отселят в связи с напряженной обстановкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.
"В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа", – написал он в своем Telegram-канале.
О предстоящем рассмотрении этого вопроса Вячеслав Гладков предупреждал
накануне. Также он сообщал о закрытии со вторника въезда в село Вязовое Краснояружского района ради безопасности жителей.
"В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", – уточнил губернатор.
Выплата в размере 150 тысяч рублей, по информации Вячеслава Гладкова, положена жителям, которые прописаны в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа, сёла Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков Шебекинского округа.
Также будут производиться выплаты жителям, у которых частично повреждено или полностью утрачено транспортное средство на территории Белгородской области.
"С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение – не более 2 миллионов рублей на автомобиль", – добавил губернатор.
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