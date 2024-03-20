https://crimea.ria.ru/20240320/zaschita-ot-atak-vsu-shkoly-i-detsady-belgoroda-osnastyat-betonnymi-blokami-1135875900.html

Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками

Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками

В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Новыми бетонными блоками оснастят в ближайшее время школы и... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T17:47

2024-03-20T17:47

2024-03-20T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Новыми бетонными блоками оснастят в ближайшее время школы и детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор констатировал, что такие решения помогают спасти жизни людей. По словам Гладкова, осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль, внутри которого успели спрятаться люди. В результате, никто из них не пострадал.Также на этой неделе в городе закончат установку второй тысячи контроллеров. По словам Гладкова, до конца марта на территории Белгорода всего их установят в подъездах порядка 3000."Одна из женщин поблагодарила за запуск контроллеров. Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит еще одна жизнь спасена", - добавил глава региона.В январе Гладков сообщал, что на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций. Еще 21 остановку обложили мешками с песком.В среду, 20 марта Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейКак мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по БелгородуБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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