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Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Новыми бетонными блоками оснастят в ближайшее время школы и... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T17:47
2024-03-20T17:47
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Новыми бетонными блоками оснастят в ближайшее время школы и детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор констатировал, что такие решения помогают спасти жизни людей. По словам Гладкова, осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль, внутри которого успели спрятаться люди. В результате, никто из них не пострадал.Также на этой неделе в городе закончат установку второй тысячи контроллеров. По словам Гладкова, до конца марта на территории Белгорода всего их установят в подъездах порядка 3000."Одна из женщин поблагодарила за запуск контроллеров. Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит еще одна жизнь спасена", - добавил глава региона.В январе Гладков сообщал, что на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций. Еще 21 остановку обложили мешками с песком.В среду, 20 марта Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейКак мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по БелгородуБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог
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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками

Школы и детские сады Белгорода оснастят бетонными блоками для защиты от атак ВСУ

17:47 20.03.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкрытия на улицах Белгорода
Укрытия на улицах Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Новыми бетонными блоками оснастят в ближайшее время школы и детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сейчас изготавливаются новые бетонные сооружения для школ и детских садов, а сегодня дополнительно еще заказали 100 единиц таких блоков, которые будут готовы и установлены в местах обстрелов города Белгорода в течение ближайших 20 дней" - написал он в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор констатировал, что такие решения помогают спасти жизни людей. По словам Гладкова, осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль, внутри которого успели спрятаться люди. В результате, никто из них не пострадал.
Также на этой неделе в городе закончат установку второй тысячи контроллеров. По словам Гладкова, до конца марта на территории Белгорода всего их установят в подъездах порядка 3000.
"Одна из женщин поблагодарила за запуск контроллеров. Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит еще одна жизнь спасена", - добавил глава региона.
В январе Гладков сообщал, что на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций. Еще 21 остановку обложили мешками с песком.
В среду, 20 марта Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.
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Вячеслав ГладковБелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
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