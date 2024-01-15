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В Белгороде установили 22 остановки-убежища - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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В Белгороде установили 22 остановки-убежища
В Белгороде установили 22 остановки-убежища - РИА Новости Крым, 15.01.2024
В Белгороде установили 22 остановки-убежища
На улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T07:41
2024-01-15T09:10
белгород
вячеслав гладков
безопасность
обстрелы всу
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили песком. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Убежищами должны быть охвачены все районы города, подчеркнул руководитель региона. Губернатор также напомнил, что в 2023 году в четырех муниципалитетах на средства областного бюджета было закуплено дополнительное оборудование для системы оповещения. 16 января в области проведут испытания этих систем, губернатор призвал жителей следить за объявлениями и сохранять спокойствие."Тревога будет учебной", - успокоил он.Как сообщалось ранее, в Белгороде в местах большого скопления людей планируют установить модульные конструкции для укрытия на случай обстрелов. В первую очередь такие конструкции будут установлены на остановках транспорта. Кроме того, в регионе закупят несколько тысяч индивидуальных аптечек, которые выдадут оперативным и дежурным службам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области продлили школьные каникулыВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую областьВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина
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белгород, вячеслав гладков, безопасность, обстрелы всу, новости, общество
В Белгороде установили 22 остановки-убежища

В Белгороде для безопасности установили 22 бетонных остановки и 21 обложили песком

07:41 15.01.2024 (обновлено: 09:10 15.01.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрепление остановок общественного транспорта в Белгороде
Укрепление остановок общественного транспорта в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили песком. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили три. Немножко нужно времени на изготовление. Планируем, что с сегодняшнего дня порядка десяти с плюсом модульных конструкций будем устанавливать", - написал Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что всего планируется установить более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.

Убежищами должны быть охвачены все районы города, подчеркнул руководитель региона.
Губернатор также напомнил, что в 2023 году в четырех муниципалитетах на средства областного бюджета было закуплено дополнительное оборудование для системы оповещения. 16 января в области проведут испытания этих систем, губернатор призвал жителей следить за объявлениями и сохранять спокойствие.
"Тревога будет учебной", - успокоил он.
Как сообщалось ранее, в Белгороде в местах большого скопления людей планируют установить модульные конструкции для укрытия на случай обстрелов. В первую очередь такие конструкции будут установлены на остановках транспорта. Кроме того, в регионе закупят несколько тысяч индивидуальных аптечек, которые выдадут оперативным и дежурным службам.
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БелгородВячеслав ГладковБезопасностьОбстрелы ВСУНовостиОбщество
 
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