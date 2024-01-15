В Белгородской области продлили школьные каникулы
В Белгородской области из соображений безопасности продлили школьные каникулы
06:28 15.01.2024 (обновлено: 06:35 15.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Все мы переживаем за наших детей, за их образование. Но вопрос безопасности главный. Продлили каникулы до 19 января", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом глава региона вынес на обсуждение вопрос дальнейшей организации учебного процесса - будет ли это дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности.
"Обсуждение должно пройти в каждой школе, в каждой семье", - обратился к жителям Гладков, добавив, что окончательное решение власти примут в конце недели.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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