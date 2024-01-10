https://crimea.ria.ru/20240110/58-chelovek-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-atak-vsu-na-belgorod-1134077266.html

58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород

58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 10.01.2024

58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород

58 человек все еще остаются в больницах после атак украинских террористов на Белгород, трое из них в реанимации. При этом за минувший день 13 пострадавших были... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T10:27

2024-01-10T10:27

2024-01-10T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 58 человек все еще остаются в больницах после атак украинских террористов на Белгород, трое из них в реанимации. При этом за минувший день 13 пострадавших были отпущены домой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковПо его словам, в городе после ударов восстановлено почти 2,5 тысяч "квадратов" оконных конструкций. Работы продолжаются. В целях безопасности в среду дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочкаКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, общество, происшествия, здравоохранение в россии, новости