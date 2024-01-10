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58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород
58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 10.01.2024
58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород
58 человек все еще остаются в больницах после атак украинских террористов на Белгород, трое из них в реанимации. При этом за минувший день 13 пострадавших были... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T10:27
2024-01-10T10:27
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
общество
происшествия
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 58 человек все еще остаются в больницах после атак украинских террористов на Белгород, трое из них в реанимации. При этом за минувший день 13 пострадавших были отпущены домой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковПо его словам, в городе после ударов восстановлено почти 2,5 тысяч "квадратов" оконных конструкций. Работы продолжаются. В целях безопасности в среду дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочкаКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, общество, происшествия, здравоохранение в россии, новости
58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород

За день из больниц выписали 13 пострадавших при обстрелах Белгородской области - Гладков

10:27 10.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 58 человек все еще остаются в больницах после атак украинских террористов на Белгород, трое из них в реанимации. При этом за минувший день 13 пострадавших были отпущены домой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"За вчерашний день из учреждений здравоохранения выписано 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации — в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщил губернатор.
По его словам, в городе после ударов восстановлено почти 2,5 тысяч "квадратов" оконных конструкций. Работы продолжаются.
В целях безопасности в среду дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.
Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбществоПроисшествияЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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