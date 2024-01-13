https://crimea.ria.ru/20240113/v-belgorode-ustanovyat-zaschitnye-moduli-v-mestakh-skopleniya-lyudey-1134170940.html

В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей

В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей - РИА Новости Крым, 13.01.2024

В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей

В Белгороде в местах большого скопления людей планируют установить модульные конструкции для укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T12:16

2024-01-13T12:16

2024-01-13T12:16

белгород

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде в местах большого скопления людей планируют установить модульные конструкции для укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в первую очередь такие конструкции установят на остановках транспорта. Кроме того, в регионе закупят несколько тысяч индивидуальных аптечек, которые выдадут оперативным и дежурным службам."Вчера оплатили 3000 индивидуальных аптечек, которые обычно приобретаем для наших военнослужащих, так называемых первого эшелона, которые будем раздавать водителям Единой транспортной компании, дежурным спецслужб и оперативным службам", - сообщил Гладков.Сделано это, по словам губернатора, чтобы "всегда все необходимое было под рукой". С этой же целью 200 аптечек взводных, которые рассчитаны на 20 человек, раздадут во все муниципальные и государственные учреждения Белгорода."Вчера позвонил Владыка Иоанн и рассказал, что такое же решение приняла и наша православная церковь, и будет помогать по приобретению аптечек в Шебекино и в Валуйках. Очень благодарен за такую инициативу. Понимаем, что вместе мы быстрее решаем проблему", - добавил губернатор.30 декабря украинские боевики предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород, обстреляв центр города из реактивных систем залпового огня. Погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. По состоянию на 10 января в больницах остаются 58 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Очередной удар по Белгороду был нанесен вооруженными силами Украины 11 января. В результате беспилотной атаки поврежден инфраструктурный объект энергетики в одном из белгородских сел.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на БелгородДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков, безопасность, новости, белгородская область, общество