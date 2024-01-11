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Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект энергетики поврежден в одном из белгородских сел в результате беспилотной атаки ВСУ, местные жители остались без света, сообщил в... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T16:28
2024-01-11T16:28
2024-01-11T16:33
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новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект энергетики поврежден в одном из белгородских сел в результате беспилотной атаки ВСУ, местные жители остались без света, сообщил в четверг губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны."В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет", - добавил Гладков.В четверг ВСУ также атаковали дронами-камикадзе села в Новокаховском городском округе в Херсонской области, ранена мирная жительница. Читайте также на РИА Новости Крым:58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на БелгородВ Белгороде звучит сирена ракетной опасности Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, вячеслав гладков
Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
Энергетический объект поврежден в Белгородской области из-за атаки ВСУ - Гладков
16:28 11.01.2024 (обновлено: 16:33 11.01.2024)