https://crimea.ria.ru/20240111/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-1134123307.html

Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект

Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект энергетики поврежден в одном из белгородских сел в результате беспилотной атаки ВСУ, местные жители остались без света, сообщил в... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T16:28

2024-01-11T16:28

2024-01-11T16:33

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

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обстрелы всу

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект энергетики поврежден в одном из белгородских сел в результате беспилотной атаки ВСУ, местные жители остались без света, сообщил в четверг губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны."В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет", - добавил Гладков.В четверг ВСУ также атаковали дронами-камикадзе села в Новокаховском городском округе в Херсонской области, ранена мирная жительница. Читайте также на РИА Новости Крым:58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на БелгородВ Белгороде звучит сирена ракетной опасности Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, вячеслав гладков