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Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду
Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду
Позиция ряда международных организаций и западных "демократий" в отношении террористической атаки киевского режима на Белгород говорит об их двуличной и... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:39
2024-01-12T12:39
белгород
атака всу на белгород
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
обстрелы всу
в мире
политика
безопасность
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Позиция ряда международных организаций и западных "демократий" в отношении террористической атаки киевского режима на Белгород говорит об их двуличной и преступной толерантности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В свою очередь заявления политиков НАТО и Европейского союза по атаке на Белгород, по словам Захаровой, свидетельствуют об "отсутствии у них контраргументов и элементарной порядочности"."Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво. Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна", - подчеркнула дипломат.30 декабря украинские боевики предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород, обстреляв центр города из реактивных систем залпового огня. Погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. По состоянию на 10 января в больницах остаются 58 человек.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения.В целях безопасности дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгород стал "личной операцией" Зеленского – политологТрое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
https://crimea.ria.ru/20240105/kak-belgorod-vosstanavlivaetsya-posle-massirovannogo-obstrela-vsu-1133994864.html
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белгород, атака всу на белгород, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, обстрелы всу, в мире, политика, безопасность, поставки западного оружия украине, новости
Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду

Захарова назвала преступным двуличием позицию Запада по атаке ВСУ на Белгород

12:39 12.01.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Позиция ряда международных организаций и западных "демократий" в отношении террористической атаки киевского режима на Белгород говорит об их двуличной и преступной толерантности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России… Руководство ООН, ОБСЕ… отмолчались и отделались скупыми призывами общего характера. Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды, опять не знают, кто их поставляет, опять не знают, кто спонсирует киевский режим", - сказала она на брифинге в пятницу.
В свою очередь заявления политиков НАТО и Европейского союза по атаке на Белгород, по словам Захаровой, свидетельствуют об "отсутствии у них контраргументов и элементарной порядочности".
"Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво. Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна", - подчеркнула дипломат.
30 декабря украинские боевики предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород, обстреляв центр города из реактивных систем залпового огня. Погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. По состоянию на 10 января в больницах остаются 58 человек.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения.
В целях безопасности дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваОбстрелы ВСУВ миреПолитикаБезопасностьПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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