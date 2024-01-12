Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду
Захарова назвала преступным двуличием позицию Запада по атаке ВСУ на Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Позиция ряда международных организаций и западных "демократий" в отношении террористической атаки киевского режима на Белгород говорит об их двуличной и преступной толерантности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России… Руководство ООН, ОБСЕ… отмолчались и отделались скупыми призывами общего характера. Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды, опять не знают, кто их поставляет, опять не знают, кто спонсирует киевский режим", - сказала она на брифинге в пятницу.
В свою очередь заявления политиков НАТО и Европейского союза по атаке на Белгород, по словам Захаровой, свидетельствуют об "отсутствии у них контраргументов и элементарной порядочности".
"Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво. Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна", - подчеркнула дипломат.
30 декабря украинские боевики предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород, обстреляв центр города из реактивных систем залпового огня. Погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. По состоянию на 10 января в больницах остаются 58 человек.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения.
В целях безопасности дети из Белгорода выезжают в Воронежскую и Калужскую области в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования.
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