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Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

В Белгороде трое человек находятся в реанимации после обстрела ВСУ. Об этом утром во вторник сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T06:58

2024-01-09T06:58

2024-01-09T06:58

белгород

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде трое человек находятся в реанимации после обстрела ВСУ. Об этом утром во вторник сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он напомнил, что обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении белгородских детей, всех желающих примут в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях, откликнулись также Липецкая, Тульская и Пензенская области. "Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами", - уточнил Гладков.В понедельник вечером глава Белгородской области сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.Утром в пострадавших микрорайонах проведут подомовой обход, чтобы зафиксировать разрушения и приступить к восстановлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионыПочти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницахКак Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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