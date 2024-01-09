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Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии
В Белгороде трое человек находятся в реанимации после обстрела ВСУ. Об этом утром во вторник сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T06:58
2024-01-09T06:58
2024-01-09T06:58
белгород
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атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде трое человек находятся в реанимации после обстрела ВСУ. Об этом утром во вторник сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он напомнил, что обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении белгородских детей, всех желающих примут в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях, откликнулись также Липецкая, Тульская и Пензенская области. "Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами", - уточнил Гладков.В понедельник вечером глава Белгородской области сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.Утром в пострадавших микрорайонах проведут подомовой обход, чтобы зафиксировать разрушения и приступить к восстановлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионыПочти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницахКак Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, атака всу на белгород, обстрелы всу, новости, белгородская область
Трое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии
В Белгороде после обстрела ВСУ трое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде трое человек находятся в реанимации после обстрела ВСУ. Об этом утром во вторник сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении белгородских детей, всех желающих примут в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях, откликнулись также Липецкая, Тульская и Пензенская области.
"Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами", - уточнил Гладков.
В понедельник вечером глава Белгородской области сообщил о запуске сирены ракетной опасности
. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов
над Белгородской областью.
Утром в пострадавших микрорайонах проведут подомовой обход, чтобы зафиксировать разрушения и приступить к восстановлению.
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