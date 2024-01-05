Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ
После массированного обстрела ВСУ в Белгороде идут восстановительные работы
10:10 05.01.2024 (обновлено: 10:23 05.01.2024)
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. После массированного обстрела в Белгороде идут восстановительные работы: оценивается ущерб, приобретаются стройматериалы, формируются строительные бригады. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
"Продолжаем восстановительные работы. Хотя после ночного обстрела работы прибавилось: много автомобилей посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода оценим ущерб и начнем замеры на приобретение строительных материалов и формирование строительных бригад и сами работы. За вчерашний день восстановили более 800 кв. метров стеклопакетов, оконных конструкций в жилых квартирах и домах", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
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Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
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Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
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Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
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Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовБелгород после массированного обстрела ВСУ
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Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
1 из 5
Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
2 из 5
Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
3 из 5
Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
4 из 5
Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
5 из 5
Белгород после массированного обстрела ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
Также губернатор рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Белгород и район. Одному из них была сделана операция – удалили осколок из плеча. У второго ранение с более легкими последствиями – врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо.
Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах области, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку. Запустили акцию и дети рисуют для поддержки наших раненых, рассказал Гладков.
В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы – все находятся под контролем опытных врачей, подчеркнул губернатор.
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