https://crimea.ria.ru/20240105/kak-belgorod-vosstanavlivaetsya-posle-massirovannogo-obstrela-vsu-1133994864.html

Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ

Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ

После массированного обстрела в Белгороде идут восстановительные работы: оценивается ущерб, приобретаются стройматериалы, формируются строительные бригады. Об... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T10:10

2024-01-05T10:10

2024-01-05T10:23

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. После массированного обстрела в Белгороде идут восстановительные работы: оценивается ущерб, приобретаются стройматериалы, формируются строительные бригады. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.Также губернатор рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Белгород и район. Одному из них была сделана операция – удалили осколок из плеча. У второго ранение с более легкими последствиями – врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо.Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах области, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку. Запустили акцию и дети рисуют для поддержки наших раненых, рассказал Гладков.В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы – все находятся под контролем опытных врачей, подчеркнул губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240104/v-belgorode-prodlili-shkolnye-kanikuly-1133984681.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, новости, происшествия, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород