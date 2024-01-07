https://crimea.ria.ru/20240107/pochti-70-postradavshikh-pri-terakte-v-belgorode-ostayutsya-v-bolnitsakh-1134030794.html

Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах

Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах

Восемь пострадавших в результате обстрела Белгорода 30 декабря переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T10:12

2024-01-07T10:12

2024-01-07T10:12

белгород

атака всу на белгород

вячеслав гладков

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в результате обстрела Белгорода 30 декабря переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он также добавил, что один из пострадавших накануне был выписан из больницы в Москве. Всего на сегодня в лечебных учреждениях остаются 68 человек.Кроме того, продолжается восстановление города после обстрела со стороны ВСУ. Восстановлено остекление на площади 1900 квадратных метров, проведено более 400 квадратных метров кровельных работ.Днем ранее из больниц были выписаны шесть пострадавших, также был ранен один местный житель.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУНа подлете к Белгороду сбита воздушная цель

белгород

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белгород, атака всу на белгород, вячеслав гладков, здравоохранение в россии