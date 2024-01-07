Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах
Четверо пострадавших при теракте в Белгороде переведены из реанимации – Гладков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в результате обстрела Белгорода 30 декабря переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Четыре взрослых человека и четыре ребенка в больницах Москвы переведены из реанимации в обычные палаты, – написал в Telegram-канале Гладков. – Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают".
Он также добавил, что один из пострадавших накануне был выписан из больницы в Москве. Всего на сегодня в лечебных учреждениях остаются 68 человек.
Кроме того, продолжается восстановление города после обстрела со стороны ВСУ. Восстановлено остекление на площади 1900 квадратных метров, проведено более 400 квадратных метров кровельных работ.
Днем ранее из больниц были выписаны шесть пострадавших, также был ранен один местный житель.
30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
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