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Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах
Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах
После массированного обстрела Белгорода 69 человек остаются в больницах, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель. Об этом в субботу сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T09:25
2024-01-06T09:25
2024-01-06T09:25
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атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После массированного обстрела Белгорода 69 человек остаются в больницах, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель. Об этом в субботу сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, в Белгороде на базе Центра молодежных инициатив, культурного центра "Октябрь" в парке Ленина и в здании поликлиники №6 организованы курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. С 9 января углубленный курс оказания первой медицинской помощи начнут давать инструкторы белгородского Центра "ВОИН"."На вчерашний день застеклили 1300 кв. метров оконных конструкций в городе Белгороде. К сожалению, из-за погоды были приостановлены кровельные работы. Сегодня их возобновим. Все строительные бригады на месте. Контроль со стороны правительства области, администрации города Белгорода, при помощи администраций других муниципалитетов осуществляется", - уточнил губернатор информацию о ликвидации последствия ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородчины.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУВ Белгороде продлили школьные каникулыВ Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде
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Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах
69 человек остаются в больницах после массированных ударов по Белгороду - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После массированного обстрела Белгорода 69 человек остаются в больницах, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель. Об этом в субботу сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"За вчерашний день из больниц были выписаны шесть пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Белгороде на базе Центра молодежных инициатив, культурного центра "Октябрь" в парке Ленина и в здании поликлиники №6 организованы курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. С 9 января углубленный курс оказания первой медицинской помощи начнут давать инструкторы белгородского Центра "ВОИН".
"На вчерашний день застеклили 1300 кв. метров оконных конструкций в городе Белгороде. К сожалению, из-за погоды были приостановлены кровельные работы. Сегодня их возобновим. Все строительные бригады на месте. Контроль со стороны правительства области, администрации города Белгорода, при помощи администраций других муниципалитетов осуществляется", - уточнил губернатор информацию о ликвидации последствия ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородчины.
30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами
"Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались
десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения.
3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение
при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара
украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
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