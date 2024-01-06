https://crimea.ria.ru/20240106/udary-po-belgorodu-desyatki-chelovek-ostayutsya-v-bolnitsakh-1134017011.html

Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах

Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах

После массированного обстрела Белгорода 69 человек остаются в больницах, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель. Об этом в субботу сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T09:25

2024-01-06T09:25

2024-01-06T09:25

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обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После массированного обстрела Белгорода 69 человек остаются в больницах, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель. Об этом в субботу сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, в Белгороде на базе Центра молодежных инициатив, культурного центра "Октябрь" в парке Ленина и в здании поликлиники №6 организованы курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. С 9 января углубленный курс оказания первой медицинской помощи начнут давать инструкторы белгородского Центра "ВОИН"."На вчерашний день застеклили 1300 кв. метров оконных конструкций в городе Белгороде. К сожалению, из-за погоды были приостановлены кровельные работы. Сегодня их возобновим. Все строительные бригады на месте. Контроль со стороны правительства области, администрации города Белгорода, при помощи администраций других муниципалитетов осуществляется", - уточнил губернатор информацию о ликвидации последствия ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородчины.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУВ Белгороде продлили школьные каникулыВ Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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