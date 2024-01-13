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Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
Число пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе села в Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T21:16
2024-01-13T21:16
белгородская область
новости
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
белгород
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе села в Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести. Врачи городской больницы №2 города Белгорода оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Атаку с применением дронов-камикадзе ВСУ предприняли в субботу, 13 января. В результате были повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Пострадали мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ продолжают атаки на Белгородскую областьВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород
белгородская область
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Новости
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, белгород, обстрелы всу
Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

После атаки ВСУ дронами-камикадзе села в Белгородской области выросло число пострадавших

21:16 13.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе села в Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести. Врачи городской больницы №2 города Белгорода оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

"Первого пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица бригада скорой помощи сейчас доставляет в областную клиническую больницу города Белгорода для дальнейшего прохождения лечения", – уточнил Гладков.

Атаку с применением дронов-камикадзе ВСУ предприняли в субботу, 13 января. В результате были повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Пострадали мирные жители.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьБелгородОбстрелы ВСУ
 
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