https://crimea.ria.ru/20240113/vyroslo-chislo-postradavshikh-posle-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1134180162.html

Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

Число пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе села в Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T21:16

2024-01-13T21:16

2024-01-13T21:16

белгородская область

новости

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

белгород

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010882_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_91e5dfc84c47dcaf5ad825f171864aa8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе села в Белгородской области увеличилось. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести. Врачи городской больницы №2 города Белгорода оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Атаку с применением дронов-камикадзе ВСУ предприняли в субботу, 13 января. В результате были повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Пострадали мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ продолжают атаки на Белгородскую областьВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, белгород, обстрелы всу