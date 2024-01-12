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ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.01.2024
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область
ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T15:37
2024-01-12T15:37
2024-01-12T16:08
беспилотник (бпла, дрон)
новости
министерство обороны рф
пво
белгородская область
безопасность
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.О последствиях на земле и пострадавших не сообщается.Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, пво, белгородская область, безопасность, обстрелы всу
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область
Беспилотник ВСУ над Белгородской областью уничтожен российскими военными
15:37 12.01.2024 (обновлено: 16:08 12.01.2024)