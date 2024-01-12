https://crimea.ria.ru/20240112/vsu-prodolzhayut-ataki-na-belgorodskuyu-oblast-1134151619.html

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.01.2024

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область

ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T15:37

2024-01-12T15:37

2024-01-12T16:08

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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белгородская область

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.О последствиях на земле и пострадавших не сообщается.Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, пво, белгородская область, безопасность, обстрелы всу