Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
В ДНР сообщили еще о трех пострадавших от обстрела ВСУ энергетиков и скорой в Горловке
12:55 12.01.2024 (обновлено: 13:16 12.01.2024)
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о трех пострадавших сотрудниках скорой помощи и двух погибших – фельдшере и энергетике. Он уточнял, что медики приехали на помощь сотрудникам экстренных служб, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке и были атакованы боевиками.
По данным Пушилина, скорая помощь была атакован с БПЛА, который прицельно сбросил боеприпас на машину.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский погибли два человека, еще шестеро горловчан получили ранения различной степени, – написал Пушилин. – Украинские преступники совершили двойной террористический акт, нарушив все существующие международные правовые нормы ведения войны".
В результате обстрела со стороны ВФУ погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников Региональной энергопоставляющей компании, добавил Пушилин. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.
В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
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