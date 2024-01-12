https://crimea.ria.ru/20240112/chislo-ranenykh-pri-atake-drona-po-gorlovke-vozroslo-do-6-chelovek--pushilin-1134147343.html

Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин

Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин

Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T12:55

2024-01-12T12:55

2024-01-12T13:16

события в донбассе

происшествия

горловка

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

денис пушилин

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о трех пострадавших сотрудниках скорой помощи и двух погибших – фельдшере и энергетике. Он уточнял, что медики приехали на помощь сотрудникам экстренных служб, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке и были атакованы боевиками.По данным Пушилина, скорая помощь была атакован с БПЛА, который прицельно сбросил боеприпас на машину.В результате обстрела со стороны ВФУ погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников Региональной энергопоставляющей компании, добавил Пушилин. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, происшествия, горловка, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), денис пушилин, общество, новости