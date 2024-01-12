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Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:55
2024-01-12T13:16
события в донбассе
происшествия
горловка
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
денис пушилин
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о трех пострадавших сотрудниках скорой помощи и двух погибших – фельдшере и энергетике. Он уточнял, что медики приехали на помощь сотрудникам экстренных служб, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке и были атакованы боевиками.По данным Пушилина, скорая помощь была атакован с БПЛА, который прицельно сбросил боеприпас на машину.В результате обстрела со стороны ВФУ погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников Региональной энергопоставляющей компании, добавил Пушилин. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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события в донбассе, происшествия, горловка, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), денис пушилин, общество, новости
Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин

В ДНР сообщили еще о трех пострадавших от обстрела ВСУ энергетиков и скорой в Горловке

12:55 12.01.2024 (обновлено: 13:16 12.01.2024)
 
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в Горловке выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о трех пострадавших сотрудниках скорой помощи и двух погибших – фельдшере и энергетике. Он уточнял, что медики приехали на помощь сотрудникам экстренных служб, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке и были атакованы боевиками.
По данным Пушилина, скорая помощь была атакован с БПЛА, который прицельно сбросил боеприпас на машину.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский погибли два человека, еще шестеро горловчан получили ранения различной степени, – написал Пушилин. – Украинские преступники совершили двойной террористический акт, нарушив все существующие международные правовые нормы ведения войны".
В результате обстрела со стороны ВФУ погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников Региональной энергопоставляющей компании, добавил Пушилин. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.
В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
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События в ДонбассеПроисшествияГорловкаОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Денис ПушилинОбществоНовости
 
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